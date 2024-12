Po tragediji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi, obtožnica tudi proti bivšemu ministru

Tožilstvo je vložilo obtožnico proti 13 ljudem, med njimi proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goranu Vesiću.

Poleg njega so obtožnico vložili še proti Jeleni Tanasković, nekdanji vršilki dolžnosti generalne direktorice družbe Infrastrukture železnic Srbije, Aniti Dimovski, vršilki dolžnosti pomočnice ministra za gradbeništvo, promet in infrastrukturo in Nebojši Šurlanu, nekdanjemu generalnemu direktorju Infrastrukture železnic Srbije.

»Obtožnica zoper omenjeno četverico je vložena zaradi utemeljenega suma, da so storili kaznivo dejanje zoper splošno varnost v povezavi s členom, ki govori o povzročitvi splošne nevarnosti,« je navedeno v sporočilu Višjega državnega tožilstva v Novem Sadu, ki ga je povzel Blic.

»Obtožnica je bila vložena po zaključku preiskovalne faze kazenskega postopka,« še navajajo na tožilstvu. Poleg omenjenih so obtožnice vložili tudi zoper več projektantov, ki so sodelovati pri projektu gradnje nadstreška, pod katerim je umrlo ogromno mladih, celo komaj šestletna deklica.