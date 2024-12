Po odkritju trupel dojenčkov: starša sta se pred zaslišanjem obnašala izredno nenavadno (FOTO)

Hrvaška si še vedno ni opomogla po torkovem grozljivem odkritju trupel dojenčkov, ki so ju našli zakopana na dvorišču stanovanjske hiše v okolici Varaždina. Starša malčkov so policisti aretirali, ko sta v priporu čakala na zaslišanje, ki se je ravno začelo, pa sta se menda obnašala izredno nenavadno, z nikomer nista spregovorila besede, temveč sta molila in prebirala Sveto pismo.

Kot je za hrvaške medije povedal namestnik okrožnega državnega tožilca Darko Galić, sta zakonca osumljena storitve kaznivega dejanja hude kršitve otrokovih pravic, posledica katere je bila smrt dveh otrok. Galić je še dejal, da bo tožilstvo za osumljenca zaradi ponovitvene nevarnosti zahtevalo pripor.

Župan občine ni mogel verjeti, da se je kaj takšnega lahko zgodilo pri njih. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

Par ima sicer še tretjega otroka, ki so ga našli v izredno slabem stanju in ga je prevzela socialna služba. Za kaznivo dejanje hude kršitve otrokovih pravic, posledica katerega je smrt otroka je zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let. Galić je še dodal, da je bila za pokojna otroka odrejena sodna obdukcija, rezultate pa še čakajo.

Goreči nasprotnik sekt

Pisali smo že, da sta starša nesrečnih otrok pripadnika verske sekte mesijanski judje. Gre za ljudi, ki verjamejo, da je Jezus Mesija, da je on edina pot v nebesa, in da judovska zakonodaja iz Stare zaveze ne prispeva k odrešitvi. Gre za relativno novo versko gibanje, ki je nastalo šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, uradno ustanovljeno pa je bil še pozneje, leta 1973.

Najprej do našli eno truplo, nato še drugega. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

Nebojša Buđanovac, socialni pedagog in psihoterapevt, ki je iz krempljev različnih sekt rešil že mnogo otrok, je za portal 24sata medtem dejal, da za mesijanske jude še ni slišal, da pa sekte, takšne in drugačne, običajno ljudi »privabljajo kot magnet«, kljub temu da njihovi voditelji običajno nimajo drugih ambicij in vzgibov kot finančno korist, moč in vpliv. »Sem goreči nasprotnik sekt, znotraj njih se je zgodilo že ogromno tragedij, ko se kaj takšnega zgodi, pa je razlog skorajda vedno povezan s pravili ali dinamiko znotraj sekte,« je dejal Buđanovac.

Dan žalovanja

Pred kamere je stopil tudi župan občine Ljubešćica Nenad Horvatić, ki je dejal, da bodo v občini razglasili dan žalovanja za pokojnima otrokoma. »Ko sem slišala, kaj se je zgodilo, nisem mogel verjeti, da je kaj takšnega sploh mogoče, kaj šele pri nas,« je dejal župan, ki bo v občini določil tudi dan žalovanja za pokojnima malčkoma, ni pa še jasno, kdaj to bo. Prav tako bo poskrbel, da bosta malčka deležna dostojnega slovesa.

Hiša je precej na samem. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

»V primeru, da nihče od bližnjih ne bo pokazal interesa, da prevzame posmrtne ostanke otrok, bomo zanje poskrbeli mi. Če že nista dobila priložnosti za dostojno življenje, jim želimo ponuditi vsaj dostojni pogreb. To je najmanj, kar lahko storimo za naša najmlajša vaščana, ki nista dobila priložnosti živeti v naši sredini,« je še dejal župan Horvatić.