Po morju plavalo tri in pol tone kokaina, vreden bi bil 325 milijonov evrov

Količina kokaina bi na avstralskem trgu za prodajo zadostovala za približno eno leto, na Novi Zelandiji pa za 30 let, je o največjem zasegu te droge v tej državi povedal Andrew Coster, policijski komisar Nove Zelandije. Rekordnih 3,5 tone, kolikor ga je novozelandska policija zasegla minuli teden, v oddaljenem delu Tihega ocena, naj bi po njegovih besedah na črnem trgu doseglo vrtoglavo ceno, slabih 325 milijonov evrov.

K odkritju v oddaljenem delu morja, kjer je 81 bal droge plavalo v mrežah v mednarodnih vodah in je šest dni plovbe oddaljeno od Nove Zelandije, je prispevala skupna akcija novozelandske policije, obrambe in carine. Ker niso prispele v nobeno državo, oblasti težko ugotovijo, kdo stoji za pošiljko.

Bill Perry, vršilec dolžnosti kontrolorja novozelandske carinske službe, je dejal, da najdba dokazuje, kako daleč so mamilarske združbe pripravljene iti, da bi tihotapile mamila v južnem Pacifiku: »Vidimo, da je to morda le znak, da transnacionalne organizirane kriminalne združbe preizkušajo trg na različne načine, zato moramo kot agencije sodelovati.«

Mamila so že sežgali.

Zaseg je bil štirikrat večji od prejšnjega rekordnega na Novi Zelandiji, ko so v pristanišču odkrili 700 kilogramov težko pošiljko iz Južne Afrike. Čeprav niso aretirali še nikogar, je policija prepričana, da je zadala hud finančni udarec vsem, od južnoameriških proizvajalcev drog do distributerjev. Kokain so odpeljali v varovani objekt, kjer so ga pregledali in sežgali.