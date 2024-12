Peljali so se na poroko, ko je tovornjak zapeljal s ceste in padel v reko, umrlo 71 ljudi (FOTO)

V Etiopiji je v nedeljo tovornjak s potniki zapeljal s ceste in padel v reko, pri čemer je po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo 71 ljudi. Števila potnikov v vozilu v času nesreče niso navedli, so pa sporočili, da je pet poškodovanih v kritičnem stanju in da so jih prepeljali v bližnjo bolnišnico.

Nesreča se je zgodila v zvezni državi Sidama približno 300 kilometrov južno od prestolnice Adis Abeba. Tiskovni predstavnik regionalne vlade je pojasnil, da je tovornjak na ovinkasti cesti zapeljal z vozišča in padel v reko. Po navedbah policije je bilo na tovornjaku preveč ljudi, kar bi lahko bil tudi vzrok nesreče.

Namenjeni na poroko

Tamkajšnje oblasti so v nedeljo sprva sporočile, da je v nesreči umrlo 66 ljudi, danes pa, da je smrtnih žrtev 71. Na fotografijah, ki jih je javnosti posredovala regionalna vlada, je videti delno potopljen tovornjak in množico okoli njega.

Koliko ljudi je bilo v času nesreče v vozilu, niso navedli, so pa sporočili, da je pet poškodovanih v kritičnem stanju in da so jih prepeljali v bližnjo bolnišnico. Številni potniki v tovornjaku naj bili po poročanju etiopske radiotelevizije EBC namenjeni na poroko.

Prometne nesreče s smrtnim izidom so v Etiopiji, kjer so ceste pogosto slabo vzdrževane, relativno pogoste. Ena hujših se je zgodila leta 2018, ko je na goratem severu države avtobus zgrmel s ceste v prepad, pri čemer je umrlo najmanj 38 ljudi, večinoma študentov.