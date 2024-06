Osumljenec za umor male Danke končno spregovoril, njegove besede šokirale

Srđana Jankovića, osumljenega umora Danke Ilić (2), so zjutraj privedli na zaslišanje na višje državno tožilstvo v Zaječarju. Tri ure je odgovarjal na vprašanja tožilke o umoru Danke, nato pa so ga vrnili v zapor.

Doslej se je branil z molkom, a je spremenil taktiko

Janković je na zaslišanju zanikal storitev kaznivega dejanja in dejal, da pri umoru deklice ni sodeloval. »V prostorih Višjega državnega tožilstva v Zaječarju je bil zaslišan osumljeni Srđan Janković, ki je v celoti zanikal storitev kaznivega dejanja,« piše v sporočilu za javnost Višjega državnega tožilstva v Zaječarju.

Ob tem se je oglasila tudi Dankina mama Ivana: »Presunjena sem, ne vem, kaj naj rečem! Nič mi ni jasno ... Če ni nič naredil, kot pravi, zakaj je bil dva meseca tiho! Sem pod velikim stresom,« navajajo srbski mediji.

Janković, sicer uslužbenec Borskega vodovoda, se je v grozovitem primeru, ki je pretresel celotno regijo, doslej branil z molkom. Vendar njegova izjava ne bo spremenila poteka preiskave in iskanja trupla deklice, ki ga še niso našli.

Dveletna Danka Ilić je izginila 26. marca v Banjskem Polju pri Boru, kamor je v družinsko hišo prišla z mamo in bratom. Policisti so po desetdnevnem iskanju prijeli dva delavca vodovoda iz Bora, Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića.

Dragijević je priznal, da so punčko zbili s službenim avtomobilom, pokončal pa jo je z golimi rokami, ker je bil otrok še živ. Nato so jo dali v prtljažnik avtomobila in zakopali na smetišču. Dragijević je še povedal, da sta mu brat in oče pomagala pri premikanju trupla. Tudi njiju so aretirali, Daliborjev brat pa je umrl na policiji, domnevno zaradi policijskega trpinčenja, a preiskava tega incidenta še poteka.