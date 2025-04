Janez Janša ne bo šel v zapor: Moja družina je v tem času veliko pretrpela (V ŽIVO)

Na celjskem sodišču so ob 14. uri razglasili težko pričakovano sodbo v zvezi z domnevno spornim nepremičninskim poslom v Trenti. Senat je predsednika SDS Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Tožilstvo se bo na obrazložitev najverjetneje pritožilo.

Janša: To je zmaga v narekovajih

Janša je po razglasitvi sodbe stopil pred množico podpornikov, ki se je zbrala pred sodiščem, ter dejal, da je bila po skoraj 15 letih »zasliševanj, procesov, kraje zdravja, življenja in časa« izrečena oprostilna sodba. »To se ne bi zgodilo, če ne bi bilo vas, zato najprej vam iskrena hvala na ta veliki petek. Hvala tudi moji družini, ki je veliko pretrpela v tem času in mi stala ob strani,« je dejal. Ob tem je dejal, da je »današnja zmaga v resnici zmaga v narekovajih«. »Naš boj tukaj ni končan, ker so tu še drugi, ki so v takšnih sodnih postopkih,« je dejal prvak SDS.

Janša je ob koncu nagovora protestnike pozval, naj se mirno razidejo, zaželel pa jim je tudi lepe in blagoslovljene praznike.

FOTO: Črt Piksi

Janša je pred poslopje okrožnega sodišča v Celju prišel malo pred 14. uro. Zbrani so na ves glas vpili: »Janša, Janša, Janša«.

Zadeva bo dokončno zastarala čez dve leti

Sodba sicer še ni pravnomočna, saj se bosta nanjo lahko pritožila tako obramba kot tožilstvo. V primeru pritožbe obstaja možnost, da bo zadeva zastarala.

Kot poroča Delo.si, po kazenskem zakoniku kazenski pregon zastara v desetih letih, a se ta rok z vsakim procesnim dejanjem (npr. vložitev obtožnice, sojenje) prekine in začne znova. Kljub temu obstaja absolutni rok 20 let, po katerem pregon ni več mogoč, tudi če je bilo več prekinitev.

V primeru Janeza Janše je bila pogodba z Imosom o nakupu stanovanja podpisana marca 2005, a ker je bil zadnji obrok kupnine za zemljišče v Trenti nakazan šele marca 2007, bi po sodni praksi zadeva dokončno zastarala marca 2027.

Janša je pri Imosu leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani, ki ga je financiral tako, da je zanj ponudil dotedanje enosobno stanovanje, znesek drugega obroka pa naj bi mu družba podarila prek navideznega posla z več kot 15.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem in propadajočo kmetijo v Trenti, ki naj bi ga po mnenju tožilstva precej preplačala.

Policija pred sodiščem omejila gibanje, protestnike so posneli Policija danes od 11.30 zaradi neprijavljenega javnega shoda začasno omejuje gibanje na območju hodnika za pešce pred stavbo celjskega sodišča na Prešernovi ulici. Policija je ocenila, da je omejeno gibanje na območju pred stavbo celjskega sodišča potrebno za zagotavljanje varnosti oseb, objektov in okolišev objektov, so pred izrekom sodbe sporočili s Policijske uprave Celje. Vse obiskovalce shoda so ob tem opozorili, da bodo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in videosnemanje.