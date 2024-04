Teorije zarot, ki razburjajo Srbe: je celotna zgodba o izginotju Danke Ilić izmišljena?

Tragičen primer izginotja dvoletne Danke Ilić še vedno ni razrešen. Medtem ko policisti poskušajo ugotoviti, kaj se je z deklico zgodilo, pa se na družbenih omrežjih dan za dnem pojavljajo nove teorije zarot, ki so iz dneva dan bolj bizarne in nenavadne. Zbrali smo le nekaj tistih, ki so najbolj odmevne, čeprav se vsak dan rodi kakšna nova.

Na družbenem omrežju TikTok se je pojavila zarota, ki govori o tem, da je bila Danka žrtev trgovine z ljudmi. »Žal mi je dvojice, ki je bila prisiljena ali celo plačana zato, da prizna, da je ubila to dete, da bi pometli pod preprogo, kaj se dogaja okoli nas, torej trgovina z otroki,« je dejala ženska na posnetku in dodala, da bosta moška čez nekaj let odkorakala na prostost in zaživela z novo identiteto, otroka pa nikoli ne bodo našli. »Odprite oči in sprevidite, kaj se dogaja okoli nas,« je dejala.

Drugi uporabnik trdi, da je deklico Danko našel na portalu, kjer prodajajo otroke. Na spletni strani naj bi deklica, ki je stara dve leti, nosila ime Karina, prodajali pa naj bi jo za borih 120 tisoč evrov. Mladenič je povedal, da je oglas na črnem trgu že izginil. Trdi še, da je bilo vse skupaj dobro premišljeno in da so si zdaj zaradi medijskega pompa izmislili, da sta komunalna delavca deklico zbila z avtom in kasneje ubila.

Obstajajo tudi takšni, ki verjamejo, da je deklica, ki je bila posneta na Dunaju z dvema ženskama iz Romunije, v resnici Danka. Nekateri pa so celo prepričani, da je vse skupaj izmišljeno in da gre pravzaprav za preusmerjanje pozornosti od političnega dogajanja. »Celotna zgodba je izmišljena. Treba je preusmeriti pozornost od tega, da je Vučić podpisal soglasje za vstop Kosova v Svet Evrope. »Zločin brez trupla, kako bo to videti na sodišču? Kaj pa, če povesta, da sta vse skupaj priznala brez odvetnikov in kako ju bo sodišče obsodilo brez dokazov?« se še sprašujejo na družbenih omrežjih.

Psihiatra o ljudeh, ki si izmišljajo teorije zarot in jim verjamejo

Za Jutarnji list sta vse skupaj komentirala tudi hrvaška psihiatra, ki pravita, da tisti, ki ustvarjajo takšne teorije, v njih tudi resnično verjamejo. »Ne gre za zavedne laži niti ne za fantazije, ampak za njihovo subjektivno resnico, pa čeprav je ta zelo daleč od objektivne stvarnosti. Ustvarjalci teorij zarot ponudijo 'resnico'. V sebi čutijo, da so sprevideli in spoznali tisto, česar drugi ne zmorejo, a v resnici so žrtve nezavednih psiholoških procesov. Obstaja pa tudi druga plat, tista, ko se teoretiki zarot zavedajo, da ponujajo potvarjano resnico,« navaja Jutarnji list, kjer so za mnenje prosili psihiatra Darka Marčinka in Vedrana Bilića.

Teorije zarot so lahko za mnoge zelo mamljive, ker ljudje želijo verjeti v alternativno rešitev, ne pa v znanstvene teze. »Človeška psiha je kompleksna in ljudje so včasih močni, včasih pa krhki in lahkoverni. V človekovi naravi je, da išče odgovore na številna odprta vprašanja.« Dodata še, da je obnašanje nekaterih ljudi, ki verjamejo teorijam zarote, povezano z njihovo globoko negotovostjo, da je odsev strahu. Poudarjata, da ima vsak človek svoje odporne mehanizme in prepričanja. Dodata še, da splošni nasveti niso za vsakega enako koristni in učinkoviti.

»Tisti, ki so prišli do resničnih spoznanj o sebi in o življenju, bodo seveda imeli zadržke glede teorij zarot in mnenj, ki temeljijo na neresničnih in namišljenih informacijah,« še doda psihiater.