To je razlog, da servis STA ni snemal razglasitve sodbe prvaka SDS

Na celjskem sodišču je bila danes znana sodba v zvezi z domnevno spornim nepremičninskim poslom v Trenti, v katerem so nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu in predsedniku SDS Janezu Janši zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri tem dejanju grozili z zaporno kaznijo. Tožilstvo je za vsakega predlagalo po dve leti zapora, a je sodišče Janšo in soobtožena oprostilo krivde.

»Zaradi nepredvidenih okoliščin v videoservisu STA danes ne bo posnetkov z razglasitve sodbe Branku Kastelicu, Janezu Janši in Klemnu Gantarju na okrožnem sodišču v Celju zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti,« so sporočili iz STA. Na družbenem omrežju X so zato hitro zaokrožile teorije zarote, javnost pa se sprašuje, kakšne so te 'nepredvidene okoliščine'. Iz STA so pojasnili: »Spoštovani, ekipa je imela na poti v Celje prometno nesrečo. Najlepša hvala za skrb.«

Kasneje so dodali: »Za danes napovedanih video posnetkov razglasitve sodbe ne bo zaradi prometne nesreče snemalne ekipe STA, ki se je zgodila na poti ekipe na omenjeni dogodek okoli 12. ure v enem od predorov na štajerski avtocesti. STA je sicer v Celju navzoča z dvema novinarjema, ki pripravljata tekstovne, avdio in foto vsebine. Uredništvo ob tem zavrača vsakršna namigovanja, da gre za zaroto ali kakršno koli drugo namerno sprejeto odločitev glede video pokrivanja razglasitve sodbe v Celju.«

Po naših neuradnih podatkih naj se sicer ne bi zgodilo nič hudega, tako da je z novinarsko ekipo vse v redu.

