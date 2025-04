Kako čudovita novica: Miha Krušič bo znova postal očka (FOTO)

Po razhodu z balerino Ano Klašnja se je srce plesalca in koreografa Mihe Krušiča ogrelo za operno pevko Niko Gorič. Kot poroča Svet24, pa sta zaljubljenca trenutno v sedmih nebesih, saj pričakujeta otroka.

Kot smo lani ekskluzivno poročali v Suzy, sta Miha in Nika sodelovala že pred leti, ko je poskrbel za koreografijo v predstavi Orfej v peklu, kjer lepa sopranistka igra vlogo Evridike.

Sopranistka Nika Gorič. FOTO: Mediaspeed/Sandi Fišer

Nika je diplomirala na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu in študij nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je magistrirala in zaključila umetniški doktorat. Do sedaj je za svoje vloge prejela številne nagrade, med drugim prestižno priznanje kraljicekot študentka leta.

Miha ima z Ano Klašnja že skoraj devetletnega sina Jašo, ki bo tako poleti postal starejši bratec.

Iskrenim čestitkam, ki dežujejo z vseh strani, se pridružuje tudi naše uredništvo.