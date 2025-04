Velikonočna poslanica: pomenljive besede kralja Karla

Britanski kralj Karel III. je v svojem tradicionalnem velikonočnem sporočilu spregovoril o vojnah, človeškem trpljenju in junaštvu tistih, ki tvegajo svoja življenja, da bi zaščitili druge.

»Ena od ugank človeške narave je, kako smo sposobni tako velike krutosti, kot na drugi strani tudi tako velike dobrote,« je dejal kralj in to označil kot paradoks človeštva.

Dodal je:

»V enem trenutku gledamo strašne podobe človeškega trpljenja, v naslednjem pa junaška dejanja v zaradi vojne razdejani deželi, kjer humanitarci vseh vrst tvegajo svoja življenja, da bi rešili življenja drugih.«

Kasneje se je kralj udeležil tradicionalne velikonočne slovesnosti (Royal Maundy Service) v katedrali Durham, kjer je 76 moškim in 76 ženskam, v skladu s svojo starostjo, kot del stoletja stare tradicije, s katero se prepoznava in nagrajuje njihov doprinos k lepši družbi, podelil simbolična darila v obliki posebnih kovancev.

V poslanici je kralj Karel še poudaril:

»Obstajajo tri vrline, ki jih svet še vedno potrebuje, to so vera, upanje in ljubezen. Največja med njimi je ljubezen,« s čimer se je navezal na znani odlomek iz Nove zaveze in spomnil na tisto, na kar se zdi, da prevečkrat pozabljamo.