Oropali nogometno legendo: zamaskiranci vdrli v dom, ko je spremljal tekmo

V četrtek zvečer, ko so španski in italijanski navijači močno stiskali pesti za svojo reprezentanco na tekmi med državama na evropskem prvenstvu v nogometu, se je v družinski vili nekdanjega zvezdnika italijanske nogometne reprezentance Roberta Baggia, ki se je od nogometnih zelenic poslovil leta 2004, odvijala prava drama.

Pet zamaskiranih roparjev je okoli desetih zvečer vdrlo v njegov dom na območju italijanskega mesta Altavilla Vicentina ravno v trenutku, ko je z ženo Andreino in otrokom gledal tekmo. Z roparji bi se spopadel, a so ga ti hitro onesposobili, saj so ga s kopitom pištole udarili po glavi.

40 MINUT je trajalo ujetništvo.

Skupaj z ženo in otrokom so ga nato zaklenili v omaro in tako jim je bila odprta prosta pot za iskanje denarja in drugih vrednejših predmetov po hiši. Pri tem so imeli kar precej časa, saj se je trojica osvobodila po okoli 40 minutah. Roparjev, ki so si postregli z urami, nakitom in denarjem (kolikšna je skupna vrednost ukradenih predmetov, ni znano), takrat ni bilo več v hiši.

Roberto Baggio je bil žrtev oboroženih roparjev. FOTO: Reuters

Zaradi poškodb na glavi je moral nekdanji nogometaš v bolnišnico. Policija si pri iskanju storilcev poskuša pomagati tudi s posnetki videonadzornih kamer s posestva, ki je sicer precej na samem. Po poročanju lokalnih medijev so njegovi družinski člani zaradi dogodka pretreseni. Kaj takšnega se jim v vseh 15 letih, kolikor tam živijo, še ni zgodilo.

Baggio je svojo celotno klubsko kariero igral v serie A za klube Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Internazionale in Brescia. Dvakrat je osvojil naslov italijanskega državnega prvaka, v sezoni 1994/95 z Juventusom in 1995/96 z Milanom. Skupno je v italijanski ligi odigral 488 prvenstvenih tekem in dosegel 218 golov.

Leta 1993 je prejel nagradi zlata žoga in svetovni nogometaš leta.

Za italijansko reprezentanco je zaigral na svetovnih prvenstvih v letih 1990, 1994 in 1998. Na prvenstvu leta 1994 je z reprezentanco osvojil drugo mesto, leta 1990 pa tretje. Skupno je za reprezentanco odigral 56 tekem, na katerih je dosegel 27 golov. Leta 1993 je prejel nagradi zlata žoga in svetovni nogometaš leta (Fifa).