Olimpijca in nekdanjega poslanca zaradi posilstva pravnomočno obsodili

Hrvaško visoko kazensko sodišče je potrdilo sodbo županijskega sodišča v Veliki Gorici, ki je nekdanjega boksarja in poslanca HDZ Damirja Škara lani obsodilo na dve leti in pol zapora, poročajo hrvaški mediji. Škara so obsodili zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja zaposlene v Avtoklubu Siget, katerega predsednik je bil.

Županijsko sodišče v Veliki Gorici pri Zagrebu je dobitnika olimpijske kolajne in nekdanjega hrvaškega poslanca marca lani nepravnomočno obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi posilstva in spolnega nadlegovanja. Poleg zaporne kazni mora 65-letni Škaro plačati še 3787 evrov sodnih stroškov.

Zaposleno v Avtoklubu Siget je Škaro posilil v prostorih kluba avgusta 2019. Žrtev ga je ovadila tudi zaradi groženj in poskusa podkupovanja, ker ji je prek tretje osebe ponudil 80.000 evrov, da ne bi spregovorila o posilstvu.

Hraška policija je Škara pridržala septembra 2019, ovadili pa so ga za kaznivi dejanji posilstva in spolnega nadlegovanja.