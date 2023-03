Odvetnik vzel življenje sinu in ženi: obsojen na dosmrtni zapor

V Južni Karolini je sodnik Clifton Newman na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta obsodil 54-letnega odvetnika Alexa Murdaugha, ki ga je porota spoznala za krivega umora žene Maggie in sina Paula, zgodilo se je junija 2021. Porota je sprejela navedbe tožilstva, da je Murdaugh ubil ženo in sina v strahu pred razkritjem, da je dolga leta zaradi odvisnosti od mamil kradel denar svoji odvetniški pisarni in strankam. Njegov drugi sin Buster je na sojenju pričal v očetovo korist. Vendar pa je Murdaugh nasprotoval sinovim izjavam ter se s tem praktično sam obsodil.

Ustrelil ju je v strahu pred razkritjem, da je dolga leta zaradi odvisnosti od mamil kradel denar svoji odvetniški pisarni in strankam.

Prevečkrat ujeli na laži

Murdaugh vztraja, da je nedolžen, vendar pa policija in tožilstvo nista našla dokazov, da je moril nekdo drug. Policija se je zato osredotočila nanj, saj je na začetku preiskave lagal o tem, kje je bil pred umorom. Njegovi odvetniki so nanizali številne alternativne teorije in namigovali, da bi lahko zločin izvršili tisti, ki so Murdaugha zalagali z mamili, pa tudi tisti, ki so bili jezni nanj zaradi vpletenosti v še eno sumljivo smrt pred leti. A to ni bilo dovolj, da bi poroto prepričali o obstoju utemeljenega dvoma, 54-letnika pa so prevečkrat ujeli na laži, da bi mu naposled verjeli, da je nedolžen.

47 tisoč evrov na teden je porabil za droge.

Njegova 52-letna žena in 22-letni sin sta bila 7. junija 2021 na družinskem posestvu ustreljena iz bližine. Sin je bil ubit z brzostrelko, žena pa z avtomatsko puško, ki jo je družina uporabljala za lov na svojem posestvu. Zanimivo, da preiskovalci niso nikoli našli ne orožja ne neposrednih dokazov, ki bi dokazovali, da je morilec.

Opisal je, da je trupli odkril v pasji koči na svojem posestvu Moselle. Priznal je, da je kradel in poneverjal, lagal pa je tudi o svoji odvisnosti od drog, za katere je po besedah njegovih odvetnikov porabil 50.000 dolarjev (dobrih 47.000 evrov) na teden.