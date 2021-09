Oče sina pred plameni branil z lastnim telesom, umrla sta v objemu (FOTO)

Severna Makedonija je zavita v črno. Po požaru v bolnišnici na covidnem oddelku, v katerem je umrlo kar 14 oseb, so razglasili tridnevno žalovanje. Med umrlimi sta tudi oče in njegov 28-letni sin iz vasice blizu Tetova. Oba sta bila v bolnišnici, saj sta imela covid, pri sinu je bilo celo tako hudo, da ni bil pokreten. Hrvaški portal Index povzema makedonske medije, ki so razkrili, da je oče pred smrtonosnimi plameni nemočnega sina skušal obraniti z lastnim telesom. Našli so ju v objemu, žal nobeden od njiju ni preživel. Da je zgodba še bolj tragična, sta pred kratkim izgubila tudi ženo oz. mater.



Poročajo tudi o strašni usodi, ki je doletela 20-letnico. Njena mati je bila v goreči bolnišnici, zato jo je želela rešiti. V bolnišnico je vstopila, žal pa se iz nje ni več vrnila. 20-letnica je bila po neuradnih podatkih zaročena, decembra pa bi se družina morala veseliti poroke.



Kaj je povzročilo požar, še ni znano. Domnevno je zagorelo zaradi iskrenja ob oživljanju neke pacientke. To uradno sicer še ni potrjeno.

