Oče Mateja Periša po odkritju trupla: Zelo mi je hudo

»Pričakovali smo bolj pozitivno informacijo, a je tako, kot je,« je dejal Nenad Periš, oče pogrešanega Splitčana Mateja, ki je v Beogradu izginil konec leta lani. Za spletni portal Telegraf je potrdil, da je srbska policija ob najdbi trupla – po obleki bi lahko šlo za Mateja (več o tem v članku Iz Donave potegnili moško truplo: našli so superge, ki jih je nosil pogrešani Matej Periš) – stopila v stik z njim: »Morajo še primerjati DNK, po obleki pa najdeni mladenič ustreza Mateju. To je to, kar vam lahko za zdaj povem. Zelo mi je hudo, pričakovali smo bolj pozitivno novico, a vsaka resnica je resnica in z njo se moramo soočiti. Jaz in moja družina. Tako je in drugega nimam kaj povedati. Zelo mi je hudo, šel bom v Beograd.«

Kdaj bodo na voljo ugotovitve DNK-analize, še ni znano.