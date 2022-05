Iz Donave potegnili moško truplo: našli so superge, ki jih je nosil pogrešani Matej Periš

Zjutraj so mornarji v Donavi našli truplo moškega. Glede na oblačila bi lahko šlo za pogrešanega Splitčana Mateja Periša, poroča Blic. Truplo so našli v bližini Ade Huje. Moški je imel na sebi majico z aplikacijo in eno belo supergo. Takšna oblačila naj bi ob izginotju nosil tudi pogrešani Periš.

Truplo so izvlekli iz Donave, na delu so forenziki.

Za 27-letnim Splitčanom Matejem Perišem se je izgubila vsaka sled ob koncu leta 2021, ko se je s prijatelji odpravil na praznovanje novega leta v Beograd. Z družbo se je zabaval v klubu, nato pa ga zapustil in se ni več vrnil. Nadzorne kamere so ga posnele med tekom po mestu. Pojavili so se tudi posnetki, kako naj bi nekdo plaval v reki, a nihče ni mogel potrditi, da gre za pogrešanega Periša. Po njegovem izginotju so se pojavile različne teorije, intenzivno iskanje pa poteka že več mesecev.