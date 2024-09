Objavljene grozljive podrobnosti umora misice Kristine (38): Razkosal jo je in gledal posnetke na youtubu

Objavljeni so grozljivi podrobnosti u mora nekdanje manekenke, ki je bila ubita v Švici, njeno truplo pa je bilo najdeno 13. februarja letos . Podrobno poročilo navaja, da je bila 38-letni Kristini Joksimović, nekdanji misici Švice, odsekana glava, njeni deli telesa pa so bili odrezani, ekskluzivno poroča Daily Mail.

Po umoru Joksimovićev je bil aretiran njen 41-letni mož, ki je priznal umor v družinskem domu v Binningenu, nedaleč od Basla. Obdukcija je namreč pokazala, da je 41-letnik njeno telo razkosal z žago, nožem in vrtnimi škarjami, nekatere dele njenega telesa pa je dal v mešalnik in naredil 'pire'. Moški ni odrezal le okončin nekdanje misice, ampak je odstranil tudi njeno maternico. Poleg mešalnika je nekatere dele telesa raztopil v kemični raztopini. Medtem ko je to počel, naj bi, kot navaja grozljivo poročilo, na YouTubu predvajal videoposnetke. Joksimovićeva je sicer umrla zaradi zadušitve, na njenem vratu pa je bil viden rdečkast madež. Na njenem telesu so bili znaki poškodb s topim predmetom pred smrtjo, poleg tega pa je imela ureznine na obrazu, pod obrvjo in nosom ter več modric na spodnjem delu noge, stopalu, lopaticah in na zatilju. Nekatere poškodbe so kazale tudi na izpuljene lase.

Duševno moten

Medicinski izvedenci so v obdukcijskem poročilu sklepali, da je 41-letnik, ki je v javnosti znan pod psevdonimom Thomas, to storil, da bi se znebil Kristininega telesa, kar potrjuje tudi dokaz, da je njen telefon skril na dostavni tovornjak.

Thomas je v pogovoru s preiskovalci navedel, da ga je Kristina napadla z nožem, preden je prišlo do umora, pred tem pa je trdil, da jo je 'našel mrtvo' ob stopnicah v njuni družinski hiši. V eni od različic naj bi dejal tudi, da jo je zadušil v samoobrambi zaradi domnevnega napada z nožem. Na koncu je priznal, da je v 'paniki' njeno telo razkosal v njuni pralnici in dele telesa dal v mešalnik, poroča Daily Mail. Vendar je sodišče navedlo, da je obdukcijsko poročilo v očitnem nasprotju s Thomasovimi trditvami. Znaki namernega pohabljanja ali ritualiziranega poniževanja telesa, ki se deloma nanašajo na 'natančno odstranitev' Kristinine maternice, so prav tako kazali na možnost, da je imel Thomas duševno motnjo,« je navedlo sodišče.

Joksimovićeva je bila okronana za Miss Severozahodne Švice, leta 2007 pa je bila finalistka izbora za Miss Švice. Kasneje je vodila lastno podjetje kot trenerka za manekenke in bila mentorica Dominique Rinderknecht na izboru za Miss Universe leta 2013.