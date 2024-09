Misico Kristino je zadavil in razkosal, kose je nato zmiksal v kuhinjskem mešalniku

Brutalni umor švicarske manekenke srbskega porekla in finalistke za Miss Švice leta 2008 Kristine Joksimović polni strani v srbskih in švicarskih medijih. Poročajo, da so končno odkrite podrobnosti grozljivega zločina, ki naj bi ga zagrešil njen mož.

Švicarski mediji poročajo, da je 41-letni Tomas, manekenkin mož, priznal, da je ubil ženo, s katero ima dva otroka. Razkril je vse podrobnosti tragedije, ki se je dogajala marca. Najprej je trdil, da jo je ubil v samoobrambi, ker naj bi ga Kristina napadla z nožem.

Brutalno kaznivo dejanje

Obdukcija je pokazala, da je Kristino najprej zadavil, nato pa njeno telo razkosal z žago, nožem in vrtnimi škarjami. Dele telesa naj bi nato zmiksal z ročnim mešalnikom in in raztopil s kemično raztopino. Policisti so Tomasa prijeli dan po tem, ko so odkrili njene posmrtne ostanke. Najprej je zatrjeval, da je Kristino našel mrtvo in jo v paniki razkosal.

Po okrutnem zločinu so bili njuni prijatelji v šoku. Poročila sta se leta 2017 v Baslu. Medtem ko so nekateri trdili, da sta delovala kot popoln par, so drugi povedali, da je bil njun zakon več mesecev v krizi. Policija naj bi na njun naslov že prišla zaradi prijave o fizičnem nasilju. Samo štiri tedne pred nasilnim zločinom pa je Kristina na družabnih omrežjih objavila fotografije z oddiha v luksuznem hotelu ob jezeru Lucern.

Preiskovalci so dejali, da naj bi Tomas izkazoval energijo kriminalca, ni izkazoval empatije, ker je ubil ženo. Opisali so ga kot sadističnega sociopata, še poroča srbski Espreso.