Ob svetovnem alpinističnem rekordu buri duhove smrt alpinista

Alpinistični svetovni rekord, ki ga je konec prejšnjega meseca dosegla Norvežanka Kristin Harila, ki je v 92 dneh osvojila vseh 14 osemtisočakov na svetu, se je znašel pod plazom kritik zaradi obtožb, da večja skupina alpinistov, v kateri je bila tudi njena odprava, 27. julija letos med vzponom na drugo najvišjo goro na svetu K2 ni pomagala hudo poškodovanemu pakistanskemu nosaču in da ga je pustila umreti v snegu.

Harilova je zavrnila vsakršno odgovornost za smrt 27-letnega nosača in očeta treh otrok Mohameda Hasana, ki je zdrsnil na še posebno nevarnem delu gore. Kakor je zapisala na instagramu, je prav »jezna zaradi tega, da se za njegovo tragično smrt obtožuje druge«, in dodala, da za njegovo smrt ni kriv nihče.

Wilhelm Steindl je za družino umrlega nosača na spletu zbral več kot 120.000 evrov.

Tako je odgovorila na obtožbe avstrijskega alpinista Wilhelma Steindla in nemškega plezalca Philipa Flaemiga, ki sta bila tistega usodnega prav tako na gori, a sta vzpon na vrh opustila zaradi preslabega vremena. Alpinista sta pozneje pregledovala posnetke drona, na katerih se vidi, kako se več deset alpinistov in nosačev vzpenja mimo poškodovanega Hasana, ne da bi mu priskočili na pomoč.

Bingljal na vrvi

Na videu se vidi drugega nosača, kako poskuša Hasana ohraniti pri življenju. Steindl je izjavil, da »gre za dvojne standarde: če bi šlo za zahodnjaškega alpinista, bi bil vzpon na K2 zagotovo prekinjen, da bi ga varno spravili nazaj v dolino. Nikogar nočem direktno obtoževati, samo pravim, da ni bilo nobene reševalne akcije.«

K2 FOTO: Ghulam Hussain Getty Images/istockphoto

Kristin Harila je pojasnila, da je Hasan po zdrsu bingljal na vrvi z glavo navzdol in da ga je njena ekipa po kakšni uri prizadevanj spravila nazaj na pot. Odločila se je, da s šerpo Tenjinom nadaljuje vzpon na vrh, saj je bil 27. julij edini dan v sezoni, ko je bilo vreme dovolj stabilno za vzpon, pri poškodovanem Hasanu pa je ostal drug član ekipe, ki ga je poskušal ogreti in mu dajal kisik, a zaman. Iz pričevanj alpinistov je razvidno, da Hasan, ki je pred tem delal kot nosač baznega tabora, ni bil ustrezno opremljen za vzpon na tako višino. Okoliščine Hasanove smrti zdaj preiskuje Alpine Club of Pakistan, športna organizacija, ki nadzoruje vzpone na vrhove v Pakistanu.