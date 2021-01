Nove podrobnosti tragedije! Naredili obdukcijo, v koči jih je bilo 14

Preiskovalci so generator odnesli iz koče

Pokop danes in v ponedeljek

Bil je nogometni vratar

Obdukcija osmih trupel najstnikov, ki so umrli v tragediji na silvestrovo v bližini Posušja, se je v Mostarju končala včeraj pozno popoldne, vendar tožilec, ki je vodil preiskavo, ni mogel potrditi, da so se zadušili z izpušnimi plini iz agregata.»Izvide obdukcije in ugotovitve preiskave bomo poslali v Sarajevo na izvedenstvo in šele potem bomo natančno ugotovili vzrok smrti,« je dejal tožilecza lokalne medije. Dodal je, da bo sledila toksikološka preiskava, ki bo pomagala osvetliti ta primer.Po besedah ​​tožilca je bilo v koči, kjer se je tragedija zgodila, zaseženih več dokazov, med drugim tudi električni generator, za katerega se je neuradno trdilo, da je povzročil smrt.Dva najstnika bosta pokopana danes v Posušju, ostalih šest pa v ponedeljek v Rakitnu, nedaleč od kraja tragedije.Kot še poročajo bosanski mediji, je osmerica novo leto praznovalo s šestimi drugimi prijatelji, ki so se po koncu zabave ob 4. uri zjutraj odpravili spat v sosednjo kočo. Eden od mladeničev iz sosednje koče jih je v petek ob 10. uri našel mrtve. Prav tako je prišlo v javnost, da je pokojni(19) nekdanji vratar Posušja, ki je za ta klub branil v mladinski ligi BiH Jug v kategorijah kadetov in mladincev.»Adijo, angeli ..., naj vas Bog, dragi angeli, varuje, a z Bogom in angeli vas bo varoval tudi naš prijatelj in angel Stjepan Jukić, tako kot je varoval gol svoje nogometne ekipe, kluba iz Posušja,« so v ganljivem zapisu sporočili iz tega nogometnega kluba.