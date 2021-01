Bolečina in žalost v Posušju, starši se poslavljajo od otrok: Spustite me noter, želim jih videti (FOTO)

Trupla so bila na kavču

Kdo ali kaj je bilo krivo za tragedijo?

Po mnenju civilne zaščite in reševalne službe je zelo verjetno, da je plinski grelec povzročil smrt mladih. Pravijo, da omenjena naprava zelo hitro pobere ves kisik in je zaradi tega hitro začela proizvajati ogljikov monoksid, ki je mlade omamil in nato očitno pokončal. Po istih navedbah naj bi bilo pri uporabi tovrstnih grelnikov najpomembneje redno prezračevati prostore, v katerih delujejo tovrstne naprave, česar tu ni bilo, ker so bila vsa okna in vrata zaprta. Predpostavlja se, da je bil to vzrok njihove smrti. Ostalo bo razkrila obdukcija v Mostarju, ki jo je zahtevalo tožilstvo, da bi ugotovili vse okoliščine tega tragičnega primera.

Dan žalovanja

Tragedija, od katere si Hercegovina še dolgo ne bo opomogla, se je zgodila na prehodu iz starega leta 2020 v novo leto 2021, ko je v bližini Posušja življenje izgubilo osem mladih. V vikendu v vasi Tribistovo v občini Posušje so umrli štirje fantje in štiri dekleta, vsi letnik 2001.»Ne verjamemo, da se to dogaja. Včeraj smo se pogovarjali, imeli smo načrte,« pravi eden od svojcev pokojnega. Skupaj z Ivanom, ki je bil star komaj 19 let, so preminuli tudi njegov vrstnik, nato pa šein. Starši jih niti nekaj ur kasneje niso mogli videti, ker je morala policija njihova trupla prepeljati v univerzitetno klinično bolnišnico v Mostarju, kjer bo opravljena obdukcija. »Naj jo vidim, objamem. Moram iti tja,« je ob dejstvu, da ne bo nikoli več videl svoje hčerke, vpil obupan oče ene od pokojnih deklet.Kot piše Večernji list, je starše in prijatelje pokojnih začelo skrbeti, ko se nobeden od osmerice zgodaj zjutraj ni oglasil na mobilni telefon, četudi so bile telefonske povezave v tem delu nekoliko šibkejše. Nekje vmes je zaskrbljenim staršem uspelo govoriti s tamkajšnjimi sosedi.Ti so ukrepali in začeli klicati ter trkati na vrata in okna. Skrbelo jih je, da se je zgodilo najhujše. Eden od sosedov je razbil steklo, da je vstopil v hiško. Ob tem se je porezal, odprl vrata, sledil je grozljiv prizor. Osem mladih, ki jih je večinoma poznal, je negibno sedelo na kavču oziroma ležalo na tleh. Pristopil je in hitro ugotovil, da jim srce ne bije. Poklical je policijo in reševalce, ki so ob prihodu na kraj nesreče lahko le potrdili smrt.V federaciji BiH so zaradi tragedije za 4. januar razglasili dan žalovanja.