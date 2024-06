Nosečo ženo ustrelil v glavo, nato ranil še tri ljudi. Policija ga še lovi

V streljanju v Hagnu na zahodu Nemčije so bili danes ranjeni štirje ljudje, osumljeni storilec pa je na begu, poročajo tuji mediji.

Po dostopnih podatkih je ubežnik 34-letni Mehmet Ö. ki je svojo nosečo ženo ustrelil v glavo. Zdravniki se še borijo za njeno življenje.

Po streljanju v skupnem stanovanju je storilec stekel v 7. nadstropje in v zaklenjena vrata stanovanja izstrelil do šest nabojev. Tam ni bil nihče poškodovan.

Moški je nato sedel v svojega mercedesa in se odpeljal do dva kilometra oddaljenega frizerskega salona. Tam je streljal in ranil še tri ljudi.

Sorodnik storilca je povedal: »Bil sem šokiran, ko sem slišal, kaj se je zgodilo. In sploh ne znam razložiti, zakaj je to storil. Kolikor vem, ni imel nobenih težav in je bil pravzaprav zelo miren fant. Z ženo imata štiri otroke.«

Storilca še iščejo

Iskanje pobeglega storilca se nadaljuje. Droni so v zraku, preiskujejo bližnje gozdove. Posebne enote iz Severnega Porenja-Vestfalije so na poti, vključno s policijskimi helikopterji in lovskimi psi.

Priča je povedala: »Storilca sem videla, ko je s torbo šel do svojega mercedesa na parkirišču Netto. Nato je zagledal policiste in stekel v gozd ob parkirišču. Dva policista sta mu zavpila, naj se ustavi, a je pobegnil v gozd.«

Lokalna policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo območju.