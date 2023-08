Nihče noče trupla morilca Nermina, še njegov oče ne: »Ne zanima me ta gnoj!«

Na Balkanu še vedno odmeva grozljiv zločin, ko je Nermin Sulejmanović brutalno ubil Nizamo Hećimović in to objavil na Instagramu, nato pa je ubil še dve osebi, tri pa ranil. Po grozljivem petkovem zločinu si je pred policisti sodil sam.

Nizamo so pokopali včeraj, od očeta in sina, ki ju je pozneje ubil, pa se bodo znanci in družina poslovili danes.

Kdaj bo pokop trojnega morilca, še ni znano. Dnevni avaz pa medtem navaja, da njegovega trupla noče prevzeti nihče, med njimi pa je, kot so novinarjem povedali njegovi znanci, tudi morilčev oče. »Ne zanima me ta gnoj,« je rekel Fikret Sulejmanović.

»Ne vem, kaj ga je pripeljalo do takšnega dejanja. Kot pet ali šest letnik je bil normalen, kasneje pa ni bil več,« je dejal za Blic.rs. »Mama mu je umrla pred nekaj leti, živela je pri njem. Policija ga je bolje poznala, če bi ga le pravočasno zaprli, a ste videli, da se s tem nihče ni ukvarjal, zato smo čakali, da je počil in naredil, kar je,« še pravi Nerminov oče.