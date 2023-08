Morilec žene se je na begu v živo javil preko družbenih omrežij: Ubil sem še dva človeka (VIDEO)

Policija v Bosni in Hercegovini je iskala moškega, ki je v Gradačcu na severovzhodu države ubil najmanj tri ljudi in jih več ranil. Bodibilder in inštruktor fitnesa Nermin Sulejmanović, ki je osumljen, da je med prenosom v živo na instagramu ubil svojo ženo, se je v živo oglasil svojim sledilcem, medtem ko ga je policija iskala. Priznal je, da je med begom ubil še dva človeka, očeta in sina, ker sta mu stala na poti.

Po pisanju tamkajšnjih medijev naj bi šlo za inštruktorja fitnesa, ki je povezan z eno od kriminalnih skupin za tihotapljenje droge, in sicer je član mamilarske združbe Emirja Kodžaga. Župan Gradačca Edis Dervišagić je za sarajevski časnik Dnevni avaz izjavil, da gre za veliko tragedijo. Pojasnil je, da je morilec na begu in da ga policija še išče. »Trenutno v Gradačcu vlada neke vrste izredno stanje in čakamo konkretne informacije od policije. Na terenu so posebne enote,« je dodal.

Policija je občane pozvala, naj se zatečejo domov, naj ne hodijo na ulice, saj je osumljenec še vedno na begu, poroča mondo.rs.

Storilec je kasneje storil samomor.