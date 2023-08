Pokopali bodo umorjeno Nizamo: po vsej BiH protesti zaradi trojnega umora

V Bosni in Hercegovini se nadaljuje preiskava trojnega umora v Gradačcu, danes pa se bodo ekipe tožilstva sestale s policijo tuzlanskega kantona, kjer bodo analizirale dejanja v zvezi s tem primerom.

V ponedeljek popoldne se bodo številni žalujoči poslovili od Nizame Hećimović, ki jo je v petek v grozovitem masakru v Gradačcu ubil Nermin Sulejmanović.

Po vsej BiH pa bodo nocoj potekala mirna zbiranja in protestni sprehodi v podporo vsem žrtvam nasilja. Protesti državljanov po trojnem umoru bodo v Sarajevu, Mostarju in Zenici.

Problem nasilja nad ženskami

Občanke in državljani želijo opozoriti na problem nasilja nad ženskami in na spreglede, ki so privedli do novega femicida. Sarajevska županja Benjamina Karić je državljane osebno povabil na proteste, da bi opozorili na nasilje, in dejala, da ne bi smeli dovoliti, da sistem znova zataji, kot je bilo v Gradačcu.

Miren sprehod se začne ob 18. uri izpred katedrale, meščani pa se bodo pomaknili do centra Aria. Hkrati se v Mostarju začenja protest Stop femicide, ki bo potekal na Španskem trgu. Organizatorji teh protestov zahtevajo uvedbo pravne definicije femicida in vključitev te kategorije umora med kazniva dejanja.

»Femicid pri nas je realnost in je iz leta v leto vse pogostejši, zato ga ne moremo in ne smemo zanemariti,« so navedli.

Preiskava se nadaljuje

Danes se bodo ekipe tožilstva sestale s policijo tuzelskega kantona, kjer bodo analizirale postopke v zvezi s tem primerom oziroma prijavljeno kaznivo dejanje nasilja v družini ter druge primere nasilja v družini. Disciplinsko tožilstvo je vložilo tudi postopek proti sodnici, ki je zavrnila izrek prepovedi približevanja umorjeni Nizami Hećimović.

Ranjena ženska je pri zavesti

Iz Kliničnega centra v Tuzli so v ponedeljek potrdili, da je Harisa Onder, ženska, na katero je streljal Nermin Sulejmanović in so jo v bolnišnico prepeljali v kritičnem stanju, zdaj budna, pri zavesti in komunikativna.

»Zaradi kompleksnosti njenega zdravstvenega stanja pa še vedno potrebuje intenzivno spremljanje in zdravljenje,« je za portal Avaz povedal tiskovni predstavnik Kliničnega centra Eldar Šehić.

Njenega moža in sina, Cengiza in Denisa, je Sulejmanović ubil takoj po tem, ko je ubil svojo nekdanjo ženo Nizamo, hkrati pa je ta zločin v živo prenašal na družbenih omrežjih, poroča 24sata.hr.