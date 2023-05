Nevesta umrla nekaj ur po poroki zaradi pijane voznice: Nič nisem storila narobe

Nevesta iz ZDA je umrla le nekaj ur po poroki, ko je pijana voznica na cesti trčil v avto mladoporočencev. Samantha Miller (34) je namreč umrla v prometni nesreči v Južni Karolini. Poškodovane so bile še tri osebe, ki so bile z njo v vozilu, med njimi tudi ženin Aric Hutchinson.

Ženin je utrpel možganske poškodbe in več zlomov. Osumljenka Jamie Lee Komoroski je med nesrečo, bilo je 28. aprila, vozila najeti avtomobil s 105 km/h in le na kratko pritisnila na zavore, preden je zadela vozilo novopečenih zakoncev, piše NBC News. Omejitev hitrosti na tem območju je 40 km/h.

Komorskijeva je policiji povedala, da 'ni naredila nič narobe', čeprav naj bi imela v krvi trikrat več alkohola od dovoljenega. Obtožena je bila umora in vožnje pod vplivom alkohola. Če bo obsojena, ji grozi do 25 let zapora.