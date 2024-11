Pogrešanega novorojenčka našli mrtvega: znane podrobnosti detomora

Pisali smo, da je v četrtek popoldan iz bolnišnice Favoriten na Dunaju izginil teden dni star novorojenček. Policija takrat še ni potrdila, ali gre za ugrabitev. Danes so sporočili, da je novorojenček mrtev, njegovo trupelce so našli v bližnjem zabojniku za smeti.

Kakor poročajo avstrijski mediji, je mati otroka policiji priznala, da je ubila otroka, nato pa ga je odvrgla v smetnjak v neposredni bližini na območju bolnišnice.

Sumijo, da je bila tridesetletna ženska po porodu v poporodni depresiji.

Včeraj je mati policiji povedala, da je otrok izginil iz bolniške sobe, ko jo je za kratek čas zapustila.

Da otroka v sobi ni, je najprej opazila medicinska sestra in o tem obvestila mater. Kmalu so o dogodku obvestili policijo, sprožili so intenzivno preiskavo prostorov klinike in bližnje okolice. Pregledovala je tudi vse avtomobile, ki so zapuščali bolnišnico.

Dunajsko zdravniško združenje WIGEV je medtem za ORF pojasnilo, da so vrata oddelka po navadi zaprta. Obiskovalci morajo namreč pozvoniti na domofon, osebje pa jih spusti v oddelek le, če imajo ustrezno pooblastilo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Iskanje dojenčka so v četrtek zvečer prekinili, nadaljevali pa so danes in njegovo truplo našli v košu za smeti na območju bolnišnice. Policija med iskanjem otroka ni izključila ugrabitve in je sorodnike že zaslišala. Po odkritju trupla je glavna osumljenka za umor dojenčka njegova mati, navaja Kronen Zeitung.