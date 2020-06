Našli so jo (91) s prerezanim vratom, aretirali vnuka in hčer

Hrvaško pretresa krut umor I. S. (91), ki so jo v četrtek našli mrtvo v njenem stanovanju v naselju Veruda pri Pulju. Istrska policija je zaradi umora aretirala njeno hčer D. S. T. (60) in vnuka (30), poročajo hrvaški mediji.



Po neuradnih podatkih je bila nesrečna ženska zabodena v predel glave in vratu ter je izkrvavela. Policija je bila o najdbi trupla obveščena v četrtek okoli 15. ure. Našli so ga člani njene družine, ki so bili ob prihodu policije vidno šokirani.



Sosed v stavbi, kjer je živela umorjena, je povedal, da je bila čudovita ženska in da je živela sama, v isti zgradbi pa sta stanovala njena hči in vnuk. Dobro naj bi se razumeli, nikoli niso bili glasni ali se prepirali, je še dejal.



Hčer in vnuka pokojne bo zaslišal preiskovalni sodnik. Kaj je bil povod za kruti umora, še ni znano.