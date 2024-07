Na plaži v Ulcinju našli BMW, vreden 150.000 evrov: lastnik Slovenec

Ulcinjska policija je na Veliki plaži našla vozilo, vredno okoli 150.000 evrov. Vozilo je iskalo več držav v sklopu Interpola, so sporočili iz Policijske uprave Črne gore.

»Na podlagi operativnih informacij, da se na območju občine Ulcinj nahaja osebno motorno vozilo višjega razreda, za katerega se sumi, da je predmet preiskave, so policisti Oddelka varnosti Ulcinj ugotovili, da se vozilo nahaja na območju Velike plaže,« piše v policijskem sporočilu, navajajo črnogorski mediji.

Kot dodajajo, so med ogledom parkirišča našli vozilo znamke BMW slovenskih registrskih tablic.

»Preverjanje je opravil NCB Interpol Bratislava in potrdili so, da je mednarodno iskanje vozila v veljavi, lastnik vozila pa je F.G., državljan Slovenije. Vrednost vozila je okoli 150.000 evrov. Preiskava se nadaljuje s potrebnimi pregledi in izvedenskimi mnenji,« je zaključila policija.