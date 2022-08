Na Hrvaškem strmoglavilo športno letalo s slovenskimi oznakami (VIDEO)

V zaselku Lovreć je strmoglavilo med pet in šest metrov dolgo športno letalo, so za 24sata potrdili na splitsko-dalmatinski policijski upravi. Po prvih podatkih je bil pilot lažje poškodovan. Ob tem bralec omenjenega portala razkriva, da gre za jadralno letalo s slovenskimi oznakami, ki je strmoglavilo zaradi neugodnega vetra.

»Prejeli smo prijavo, pilot se je lažje poškodoval, iz jadralnega letala je prišel sam, vleči ga ni bilo treba. Poklicali smo policijo in reševalce, ki so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje,« so sporočili iz Prostovoljnega gasilskega društva Lovreć.