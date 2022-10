Morilski pohod po srednji šoli: trije mrtvi, še sedem ranjenih

V streljanju na srednji šoli v St. Louisu v ameriški zvezni državi Misuri so v ponedeljek umrli najmanj trije ljudje, sedem pa je ranjenih. Napadalca (nekdanjega dijaka te šole brez kriminalne preteklosti), ki je pred tem ubil 16-letnico in 61-letno učiteljico, je policija ustrelila. Po besedah mestnega policijskega načelnika Michaela Sacka so policisti pri strelcu našli več sto nabojev, ki so bili razvrščeni v več kot deset nabojnikov velike kapacitete. »Lahko bi bilo še veliko hujše,« je Sack izjavil za ameriško televizijo. Policija se je sicer odzvala v nekaj minutah.

Očividci so dejali, da napadalec ni ubil več ljudi zato, ker se mu je med napadom zataknilo orožje. V napadu je bilo sicer ranjenih sedem ljudi, tri dekleta in štirje fantje, vendar njihove poškodbe po navedbah lokalnih medijev niso smrtno nevarne. Strelec je v ponedeljek kmalu po 9. uri po lokalnem času vstopil v šolo, ki jo obiskuje okoli 400 učencev. Ker so bila vrata šolskega poslopja zaklenjena, ni jasno, kako je vstopil.

ZDA se sicer že dolgo spopadajo z visoko stopnjo nasilja z orožjem. Podatki tednika Education Week, kažejo, da je bilo letos že najmanj 35 streljanj na šolah, v katerih je bil ubit ali ranjen najmanj en človek.