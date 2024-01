Mladoletnici zbrcali in pretepli voznico

V sindikatu avtobusnega in tramvajskega prometa Hrvaška-Zagreb so ogorčeni zaradi že drugega primera nasilja nad njihovim zaposlenim v kratkem času. V teh dneh je bila voznica avtobusa namreč žrtev napada dveh mladoletnic.

Kot je sporočil predsednik sindikata Darko Begić, mu je oškodovanka pojasnila, da sta jo napadli 15-letni dekleti, jo podrli na tla in pretepali ter brcali. Voznica se ni hotela upirati ali jima vrniti z nasiljem, ker je šlo za mladoletnici. Sta pa po dogodku prišli policija in nujna reševalna pomoč, v podjetju pa so sprožili notranji nadzor.

»Zadnji izmečki«

Kot je še pojasnil Begić, mu je med pogovorom s kolegico postalo jasno, da je ne bolijo toliko udarci kot dejstvo, kako nizko so padli zaposleni pri Zetu (Zagrebški električni tramvaj). »Postali smo zadnji izmečki in izobčenci družbe, ki jih lahko vsak tepe ali zmerja,« je dejal med drugim. In dodal, da se lahko vsak, ki ima težave, brezskrbno izživlja nad zaposlenimi v javnem prevozu, ne da bi za to odgovarjal in občutil posledice.

84 napadov je bilo v osmih letih.

»To je velika sramota in žalost. Edina napaka kolegice je to, da noče uveljavljati pravic, ki jih ima po takem neprijetnem dogodku,« je dejal in dodal, da spoštuje njeno odločitev, čeprav sam meni drugače.

Opozoril je, da je to že drugi napad v manj kot mesecu dni. Konec decembra je namreč Begić, ki se je zaradi pogostih napadov sam podpisal kot »potencialna žrtev fizičnega napada«, pojasnil, da je nekdo napadel voznika avtobusa, z udarcem s pestjo pa naj bi mu prebil ustnico in izbil zob.

Kot pišejo hrvaški mediji, se fizični napadi na zaposlene pri Zetu stopnjujejo. Lani jih je bilo sedem, v petih primerih so bile vložene kazenske ovadbe državnemu odvetništvu. V zadnjih osmih letih pa je bilo skupno 84 napadov na voznike in 20 na kontrolorje.