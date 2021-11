Mladoletnica s sekiro napadla socialno delavko

Po poročanju Večernjega lista je 16-letnica napadla dve uslužbenki centra za socialno varstvo iz hrvaškega Preloga. Po neuradnih informacijah se je incident zgodil v petek pri nastanitvi mladoletnih otrok. Mladoletnica je s sekiro napadla socialni delavki, stari 26 in 46 let, tema pa je uspelo pobegniti. Poškodovala je tudi avtomobil, s katerim so se v naselje pripeljali delavci centra, saj je razbila steklo. Policisti preiskujejo primer prisile zoper uradno osebo in poškodovanja tujega premoženja.

»To je posledica tako zastarelega, napačno zastavljenega sistema, ki ne ščiti otrok,« je povedala socialna delavka, ki poudarja, da je strokovnih delavcev premalo, kar se pozna tudi pri zmogljivosti za delo na terenu. Dodala je še, da imajo premajhne nastanitvene kapacitete ter pozvala k vzpostavitvi kakovostnega medresorskega sodelovanja za zaščito otrok.