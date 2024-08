Mladoletnica prišla domov pijana in zadrogirana, nato groza: posilil jo je očim, na genitalijah imela hude poškodbe

Županijsko sodišče na Reki je vložilo obtožnico zoper upokojenca (62), ki je zagrešil hudo kaznivo dejanje posilstva mladoletne osebe. V obtožnici piše, da je moški 20. februarja 2024 po 23. uri vstopil v sobo mladoletne hčere svoje zunajzakonske žene in jo posilil. Mladoletnica je dejanju nasprotovala, vendar se zaradi predhodnega uživanja alkohola in mamil ni mogla upreti nasilnežu.

Prijavila ga je oškodovanka

Osumljenca je prijavila oškodovanka sama, oškodovankine navedbe so podprte z medicinskimi dokazi – na njenih genitalijah so bile ugotovljene poškodbe ter praske, dolge 20 centimetrov.

Med zaslišanjem na policijski postaji in pred okrožnim državnim tožilstvom se je osumljenec branil z molkom, so navedli hrvaški mediji.

Oškodovanka je med zaslišanjem opisala dogodek in povedala, da se je pijana vrnila domov, odšla v svojo sobo in se ulegla na posteljo. Nato je obtoženi prišel zanjo in gol legel nanjo ter jo posilil, čeprav mu je rekla, da tega noče. Povedala je še, da ni imela moči, da bi se uprla posiljevalcu, ker je uživala alkohol in kokain. Povedala je še, da jo je očim posiljeval, dokler ni prišla mati in začela vpiti na obtoženega.

Tudi obtoženi je bil v času dogodka pod vplivom substanc, v krvi je imel najmanj 2,04 promila alkohola.