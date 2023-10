Mlado Albanko ugrabili iz hiše, na silo želeli preprečiti ljubezensko razmerje

Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je odredil enomesečni pripor za H. N. (57) in H. A. (38), ki sta osumljena, da sta prejšnji ponedeljek protipravno odvzela prostost 18-letnici na območju Novega Zagreba, da bi ji preprečila njeno ljubezensko razmerje. Kot poročajo, naj bi šlo za mlado Albanko po rodu iz Severne Makedonije.

Kot so dodali hrvaški mediji, je obema sodnik zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja odredil enomesečni preiskovalni pripor. Policija je pojasnila, da sta osumljenca 2. oktobra v dopoldanskih urah prišla na naslov v Novem Zagrebu, kjer je 18-letnica bivala.

Po vstopu v stanovanje je dvojica na silo izvlekla 18-letnico in jo porinila v avtomobila. Nato sta jo odpeljala do kraja njenega bivanja, pri čemer so ji omejili svobodo gibanja, nato pa so jo ponovno prisilili, da je sedla v vozilo, in jo odpeljali v gostinski lokal.

Kot še navajajo hrvaški mediji, sta želela 18-letnico vrniti v Severno Makedonijo.