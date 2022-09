Mihaela trepeta za svoje življenje: na prostost izpustili nasilneža, ki jo je skoraj ubil (FOTO)

Novinarka Ivana Paradžiković je na instagramu delila grozljivo zgodbo o ženski na Hrvaškem. Mihaelo je bivši mož pred očmi njenih mladoletnih otrok skoraj ubil, pretepel jo je s kovinskimi utežmi. Zdaj je prišel iz zapora in grozi, da bo dejanje dokončal, center za socialno varstvo pa je predlagal, naj ji odvzamejo otroke, da bodo poskrbeli za njihovo varnost. Mihaela bo ostala sama. Nezaščitena.

Najbolj nor od vsega je po mnenju novinarke predlog centra za socialno delo. »Pomagali ji bodo tako, da ji bodo vzeli otroke, da bodo lahko poskrbeli za njihovo varnost. /.../ Mihaela bo pokojna, otroci pa sirote. Problem rešen? Boli me trebuh, ko to pišem,« piše novinarka.

Vzeli ji bodo otroke, ker je mož nevaren

Bivši mož je takrat končal v zaporu, a je zdaj znova na prostosti. Tri leta po zločinu Mihaela tako znova trepeta za svoje življenje. Čeprav je spremenila ime in naslov, ve, da jo bo našel. Tako kot vsakič doslej.

»Mihaeli bodo vzeli otroke, ker je njen bivši mož nevaren. Namesto da bi bil on zaprt, bo ona ostala nezaščitena in sama s tarčo na čelu, otroci pa v domu. To je zgodba o nasilju in pokvarjenem sistemu na Hrvaškem,« piše hrvaški portal 24sata.