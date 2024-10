Med festivalom umrlo sedem ljudi

V pristanišču Marsh na otoku Sapelo v ameriški zvezni državi Georgia se je zrušil pomol za trajekte, umrlo je najmanj sedem ljudi. Tragedija se je zgodila med festivalom, ki je eden od osrednjih dogodkov v mesecu ozaveščanja o kulturni dediščini otoške skupnosti Gullah-Geechee, tega praznujejo oktobra v zveznih državah Severna Karolina, Južna Karolina, Georgia in Florida. Gullah-Geechee so potomci temnopoltih sužnjev.

8 ranjenih so odpeljali v bolnišnico.

Osem ljudi so odpeljali v bolnišnico, dva s helikopterjem, najmanj šest jih ima resne poškodbe in so v kritičnem stanju. Pomol se je zrušil malo pred 16. uro, pri tem pa je v vodo padlo najmanj 20 ljudi. Preiskava je v teku, so sporočile oblasti in še, da še ni znano, zakaj se je zgodila nesreča. Trajekti na otok in z njega sicer peljejo trikrat na dan.

Trajekti na otok in z njega peljejo trikrat na dan. FOTO: Wirestock/Getty Images

»Naše misli in molitve so z družinami in ljubljenimi, ki so izgubili življenje in ki so ranjeni. Skupnost otoka Sapelo je hvaležna za izliv ljubezni in podpore. Prosimo vse, da se nam pridružite pri molitvi za družine tistih, ki jih je prizadela ta tragedija,« je v objavi na facebooku zapisala neprofitna organizacija, katere poslanstvo je ohraniti kulturo, zemljo in skupnost Gullah-Geechee na otoku Sapelo in ki organizira festival.

Ameriški predsednik Joe Biden in njegova žena Jill sta svojcem umrlih izrekla sožalje, prav tako guverner Georgie Brian Kemp, podpredsednica Kamala Harris pa je zagotovila, da je lokalnim skupnostim na voljo zvezna podpora.