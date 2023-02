Marija se je zaljubila prek Tinderja in ostala brez 57.000 evrov

Španska policija je aretirala 39-letnika, ki je z aplikacijo za zmenke Tinder od 35-letnice izsilil 57.000 evrov, kar je vse pogostejši način prevare osamljenih ljudi.

Marija iz Teulade, mesta z 12.000 prebivalci na jugovzhodu Španije, je pred dobrim letom prišla v stik z 39-letnim moškim, prav tako Špancem, prek mobilne aplikacije za zmenke Tinder. Nekaj ​​dni kasneje sta si izmenjala številki mobilnih telefonov, da sta lahko nadaljevala neposredno komunikacijo.

Čas je mineval in Marija je bila vse bolj prepričana, da jo ima moški res rad, čeprav se nikoli nista osebno srečala, z izgovori o težavah v službi ali zasebnih razlogih in zagotovilih, da je njuno sentimentalno razmerje trajno. Marija, prepričana, da sta že par in da si bosta v bližnji prihodnosti ustvarila družino, mu je na njegovo prošnjo za denarno pomoč začela izplačevati denar. Trdil je, da se ji bo oddolžil s prodajo nepremičnine. Dolg se je kopičil, on pa je zahteval še več denarja.

Ljubezenska afera

Dolg se je kopičil in ves čas je zahteval več denarja. FOTO: Akhtar Soomro, Reuters

Marija je nato stopila v stik s policijo, saj je ugotovila, da je verjetno žrtev goljufije. Policija je začela operacijo pod kodnim imenom Romantikos in ugotovila, da je ta »ljubezenska afera« trajala 14 mesecev. Marija in njen »fant« sta si izmenjala po 350 sporočil na dan. Denar mu je izplačevala 8 mesecev, skupaj 57.000 evrov. Policija je odkrila, da je moški po prejemu plačil dvignil denar in ga hranil v gotovini ter poskušal zakriti sledi.

Agenti so ugotovili, da živi v obalnem mestu Gardarmar del Segura, 120 kilometrov od Teulade, kjer živi Marija. Vdrli so v njegovo hišo in ugotovili, da tam živi s svojim pravim 39-letnim dekletom, ki je vedela za prevaro in zapravljala izplačani denar. Policisti so jima temeljito preiskali mobilne telefone in bančne račune ter ju aretirali.

Idejo dobil po ogledu dokumentarca

Moški je priznal krivdo in dejal, da je idejo za prevaro dobil po ogledu dokumentarca »The Tinder Swindler« na platformi Netflix. Film govori o moškem iz Izraela, ki je na podoben način ogoljufal bogatašinje, večinoma iz skandinavskih držav, ki so hrepenele po ljubezni.

»Ta vrsta goljufij se je dramatično povečala od izbruha koronavirusa, ker so ljudje začeli več ostajati doma, se počutiti bolj izolirane in uporabljati nove komunikacijske tehnologije. Imeli smo srečo, da goljuf živi tukaj, v Španiji. Lahko bi bil, na primer v Senegalu, kar bi precej otežilo preiskavo in aretacijo,« je povedal tiskovni predstavnik policije, ki je sodelovala v tem primeru. Policija to goljufijo imenuje z angleškim imenom »Romance Scam«.

»Goljufi pridobijo zaupanje žrtve in jo prepričajo o ljubezenskem razmerju. Nato zahtevajo denar in obljubijo, da ga bodo vrnili, a tega nikoli ne storijo,« je povedal tiskovni predstavnik španske policije.

