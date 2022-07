Slovenki obljubljal ljubezen, nakazala mu je več deset tisoč evrov

Mariborski policisti obravnavajo primer »ljubezenske prevare«, pri kateri je starejša občanka v prepričanju, da si prek spleta dopisuje z zdravnikom v tujini, ki potrebuje denar za vrnitev domov, večkrat nakazala več deset tisoč evrov.

»Spletne uporabnike, predvsem pa uporabnice, opozarjamo, naj ne nasedajo tovrstnim spletnim prevaram in dopisovalcem, ki se predstavljajo pod različnimi krinkami in izgovori o tem, zakaj ne morejo do denarja,« pozivajo policisti. Za krinkami, kot so »zdravnik v tujini, vojak na mirovni misiji ali nesrečen vdovec na naftni ploščadi«, po njihovih besedah lahko stojijo pretkani kriminalci, ki prek spleta tako nagovarjajo ženske.

V stiku so tudi po več mesecev

Za t. i. ljubezenske/romantične goljufije je sicer značilno, da želijo storilci z žrtvami vzpostaviti čustveno zvezo in so v stiku prek e-sporočil ali telefona po več mesecev. Tovrstne oblike spletnih goljufij velikokrat niso prijavljene policiji ali so prijavljene več mesecev po transakcijah. »Zato opozarjamo, da se oškodovanke na policiste obrnejo čim prej po samih transakcijah, saj to v največji meri vpliva na možnost povrnitve sredstev,« svarijo policisti.