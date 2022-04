Slovenka ujeta v ljubezensko prevaro: izpraznil ji je račun, na koncu še strl srce

Policisti obravnavajo primer ljubezenske prevare. V njo se je ujela 57-letnica, ki je bila prepričana, da si prek spleta dopisuje z moškim, zaposlenim na plinski ploščadi v tujini. Večkrat mu je nakazala večjo vsoto denarja, vsega skupaj dobrih 50.000 evrov. Na koncu se je ni več oglašal, razočarani ženski pa ni preostalo drugega, kot da se po pomoč obrne na policijo.

»Spletne uporabnike, predvsem pa uporabnice opozarjamo, naj ne nasedajo tovrstnim spletnim prevaram in dopisovalcem, ki se predstavljajo pod različnimi krinkami in izgovori o tem, zakaj ne morejo do denarja. Za krinkami, kot so zdravnik v tujini, vojak na mirovni misiji ali nesrečen vdovec na naftni ploščadi, lahko stojijo pretkani kriminalci, ki prek spleta tako nagovarjajo osamljene ženske,« pišejo v poročilu PU Maribor.

Na koncu utegnejo streti vaše srce, za povrh vsega pa pustiti še s praznim računom. Čeprav velja stereotip, da takšnim goljufijam nasedejo samo starejši in neizobraženi uporabniki, na spletni strani varninainternetu.si trdijo, da ni tako: »Med žrtvami, ki so prijavile goljufijo, sicer prevladujejo ženske, gre za uporabnice najrazličnejših profilov izobrazbe in starosti.« A dogaja se tudi moškim. Izpostavljajo zgodbo, ko so moški prek različnih spletni strani spoznavali mlade Rusinje, na koncu pa ostali brez ljubezni in brez denarja.

Policija obravnava kaznivo dejanje goljufije, storilcu pa po kazenskem zakoniku grozi do treh let zapora.

Trije znaki, ki izdajo goljufe 1. Pri izgovarjanju pri pogovoru prek Skypa, da zvok ne dela, zahtevajte, da oseba na drugi strani na list papirja napiše vaše ime in ga pokaže (lahko tudi s telefonom). Če bo oseba imela izgovore, zakaj tega ne more storiti, naj bo to rdeča zastavica, da nekaj ni v redu. 2. Shranite si fotografije, ki vam jih je oseba poslala, nato pa jih s pomočjo brskalnika Google poiščite na spletu (dobesedno v brskalnik naložite fotografijo, brskalnik pa vrne podatek, če se je ta fotografija kje pojavila, pa tudi za podobne fotografije). Hitro lahko ugotovite, ali je morebiti že sodelovala v kakšni prevari ali pa je na njej oseba, s katero se vi zagotovo ne pogovarjate. 3. Če imate občutek, da se pogovarjate z več osebami, zgodba ima pa luknje ali se ne ujema, je to čisto mogoče. Gre namreč lahko za organiziran kriminal, med romanco pa se sogovorniki menjujejo. Bolj ko se zapleta, težje so dosledni. (Povzeto po varninainternetu.si.)

