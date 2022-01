Mama je lastno hčer (3) vrgla v kletko z medvedi (VIDEO)

V petek je v živalskem vrtu v Taškentu, glavnem mestu Uzbekistana, mati svojo triletno hčer vrgla v kletko z medvedi. Vse so posnele nadzorne kamere. Prestrašeni obiskovalci so videli, kako je medved Zuzu stekel proti njej, a jo je le povohal in se umaknil. Pazniki so ga hitro zvabili v zaprti del kletke in ga zaklenili, drugi pa so jo rešili.

Deklica se je sicer pri padcu resno poškodovala. »Punčko je mati vrgla z višine petih metrov. Poškodovana je po glavi, vendar ni v smrtni nevarnosti, seveda pa njeno stanje intenzivno spremljajo,« so sporočili pristojni.

Mati je obtožena poskusa umora, grozi ji do 15 let zapora. Zakaj je hčer vrgla medvedom, ni znano ...