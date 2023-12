Mama in dedek sta ga ugrabila in odpeljala v komuno. Po 6 letih mu je uspelo pobegniti

Pojavlja se več podrobnosti o primeru 17-letnega britanskega dečka Alexa Battyja, ki je pred šestimi leti izginil v Španiji, ta teden pa so ga našli živega in zdravega v bližini Toulousa v Franciji.

Alex je tja prišel po pobegu iz »alternativne duhovne skupnosti«. Kot 11-letnik je živel v Oldhamu poleg Manchestra, oktobra 2017 pa je z mamo in dedkom odšel na počitnice v Španijo, a se nista vrnila, nato pa je bila organizirana policijska preiskava. Kasneje se je izkazalo, da so vsi trije odšli živet v duhovno komuno v Francijo.

Dečkova babica Susan Caruana, ki je imela skrbništvo nad njim, je dejala, da je olajšana in vesela, da so ga našli živega in zdravega, poroča BBC.

Susan Caruana je po pogovoru z Alexom prek video klica dejala, da je »tako dobro spet slišati njegov glas in videti njegov obraz«, ta vikend pa naj bi se končno videla.

Zdaj 17-letni Alex je francoskim uradnikom povedal, da je bil s svojim dedkom in mamo nenehno na selitvi, odkar sta izginila leta 2017, in da želi dobiti svoje življenje nazaj v Združenem kraljestvu.

Francoski študent je našel Alexa

Voznik, ki je v sredo, 13. decembra, potoval skozi francoske Pireneje, je po naključju našel Alexa, ki je sredi noči, v močnem dežju, hodil po cesti z nahrbtnikom na hrbtu in rolko pod roko. Voznik se je dečka usmilil in ga zvezal ter spotoma izvedel, kaj se je zgodilo Alexu.

Povedal mu je, da sta ga pred šestimi leti mama in dedek dejansko ugrabila in odpeljala v duhovno komuno ter da se mu je mama zdela malo nora.

Star je bil 11 let, ko je z mamo Melanio (takrat 37) in dedkom Davidom (takrat 58) odšel na poletne počitnice, s katerih se niso več vrnili. Dečkova zakonita skrbnica, njegova babica Susan Caruana, pravi, da sta njena hči in nekdanji mož želela živeti alternativno življenje in sta dečka vzela s seboj.

Toda Alex je konec tedna pobegnil iz komune ob vznožju francoskih Pirenejev in štiri dni hodil čez gore, da bi dosegel svojo babico v Angliji.

Deževalo je, ko se je Fabien Accidini iz Toulousa vozil po cesti med dostavo zdravil v gorski regiji Aude in okoli 3. ure v sredo je zapeljal mimo mladeniča, ki je hodil ob robu neosvetljene gorske ceste.

Ponoči hodil po Franciji

Po Pirenejih je hodil že štiri dni in štiri noči, podnevi je spal in hodil večinoma ponoči, da ga ne bi videli. Imel je le 100 evrov gotovine, brez mobilnega telefona in se odpravil proti Toulousu. Hranil se je z vsem, kar je našel na poljih in vrtovih.

»Fant je bil blond, precej visok, oblečen v bel pulover in črne kavbojke ter je v temi uporabljal svetilko. Pod roko je imel rolko, na hrbtu pa nahrbtnik,« je povedal Fabien Accidini, ki študira za kiropraktika.

Najstniku je ponudil prevoz in mu rekel, da se zdi zelo sramežljiv.

»Poskušala sva se pogovarjati v francoščini, vendar sem opazil, da njegova francoščina ni dobra, in odločil sem se, da se bom z njim pogovarjal v angleščini,« je povedal za La Dépêche du Midi.

»Pogovarjala sva se več kot tri ure. Zelo hitro je razkril svojo pravo identiteto, da mu je ime Alex Batty, nato pa mi je povedal svojo zgodbo. Opisal je, kako ga je mati ugrabila in da je od takrat tri leta živel v Španiji v razkošni hiši z desetimi ljudmi, v Francijo pa je prispel leta 2021. Rekel je, da želi iti k svoji družini v Anglijo,« je povedal Fabien.

Alex mu pove, povedal mu je, da ga mama rekla, da lahko odide, kadar hoče, še vedno pa noče povedati, kje točno sta mama in dedek.

»Do mame ni izražal nikakršne sovraštva, vendar je zelo želel najti svojo babico. Zelo je pogrešal svoje najdražje. Ker je že več dni hodil, je bil žejen, zato sem mu dala malo vode. Ko mi je razložil svojo situacijo, sem mu dal svoj telefon. Sam nikoli ni imel nobenih komunikacijskih sredstev. Babici je poslal sporočilo z mojega Facebooka. Žal se ni oglasila. Alex je sprva želel iti v veliko mesto, da bi našel pomoč in šel na veleposlaništvo, vendar sem ga odpeljal na policijo,« je dejal Fabien.

Alexa je odpeljal v občino Revel blizu Toulousa v južni Franciji, kjer je 17-letnik policiji povedal, kdo je.

»Ko smo prispeli, je bil Alex zelo utrujen. Ulegel se je na tla. Po tem so nas policisti zaslišali. Poskušali so ugotoviti, ali je to res on. Ko so prejeli potrditev, so mu poiskali namestitev in prenočil je v domu,« je povedal.

Zadnje tedne je živel na jugu Francije

Njegova babica, ki je bila v času njegovega izginotja stara 62 let, se je razveselila novice, da so njenega vnuka našli.

30. septembra 2017 je Alex z mamo Melanio, ki nima zakonitega skrbništva nad dečkom, in dedkom Davidom odletel na letališče Malaga v Španiji na vnaprej dogovorjeno potovanje.

Domov bi se moral vrniti 8. oktobra 2017, ko pa se ni, je stekla obsežna policijska preiskava o navidezni ugrabitvi dečka.

Alexova uničena babica, ki je bila v času njegovega izginotja stara 62 let, je leta 2018 povedala, da sta Melanie in David prej živela v komuni v Maroku z Alexom leta 2014 kot del »alternativnega življenjskega sloga«.

Susan, ki ni nikoli opustila upanja, da bo spet našla svojega vnuka, je dejala, da verjame, da sta njena hčerka in bivši mož ugrabila Alexa, da bi živel z njima.

Ganljivo sporočilo babice vnuku

Na Alexov 15. rojstni dan je Susan svojega vnuka prek objave na Facebooku prosila, naj ji sporoči, ali je na varnem in zdrav.

»Srečen rojstni dan mojemu čudovitemu 15-letnemu vnuku. Alex, prosim, imej malo sočutja, zlomljena sem. Prosim, samo daj mi znak, da si v redu. Vsak dan pomislim, da si v nekem oddaljenem kraju in živiš življenje, ki ga je tvoja mama izbrala zate. Vse, kar želim vedeti, je, da si še vedno živ in zdrav. Že leta se borim, moje srce je zlomljeno. Tako zelo te imam rada, da samo moram vedeti, da si v redu. Upam, da se enkrat spet vidimo, vse bi dala samo za en objem. Babica,« je zapisala.

Namestnik tožilca v Toulousu Antoine Leroy je povedal, da so Alex ter njegova mati in dedek preživeli s priložnostnimi deli in vrtnarjenjem ter potovali iz kraja v kraj in da so potovali le v avtomobilih, ki so si jih delili z drugimi ljudmi.

Alex Batty Fabienu Accidiniju ni omenil svojega dedka in francoski tožilci menijo, da je morda umrl pred približno šestimi meseci.

Rekel je, da pravzaprav ne ve, kje živi, ​​le da je nekje v gorah na francoski strani španske meje, v regijah Ariège, Aude ali vzhodnih Pirenejev.

Namestnik tožilca v Toulousu pravi, da so ugotovili, da Alex ni obiskoval šole in je imel malo izkušenj s tehnologijo, čeprav je bil videti miren in inteligenten fant, poroča 24sata.hr.