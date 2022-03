Mali angel se ni vrnil domov, umrla je na šolskem parkirišču

V nesreči, ki se je zgodila na parkirišču katoliške šole v Slidellu v ameriški zvezni državi Louisiana, je umrla komaj šestletna Emma Savoie. Kot poročajo mediji, je skupina učencev prečkala parkirišče, ko je deklica stekla stran, kjer jo je zbil tovornjak. Na kraj so prihiteli reševalci, malčico pa so hudo poškodovano prepeljali v bolnišnico. Žal so kasneje sporočili, da drobno telesce boja za življenje ni zdržalo.

Policisti so povedali, da ni indicev, da bi voznik tovornjaka vozil prehitro ali bil pri tem malomaren, zato dogodek obravnavajo kot tragično nesrečo. »Izgube otroka si nihče ne more predstavljati. Moje misli in molitve so z družino, s šolo, z reševalci ... Takšne tragedije se nas dotaknejo vseh,« je dejal policijski šef postaje v Slidellu Randy Fandal.

Na spletni strani Gofundme zbirajo sredstva za družino pokojne deklice. Do danes so zbrali okoli 75 tisoč evrov.