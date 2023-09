Malček(2) po maminih besedah padel s tobogana: obdukcija razkrila strašno resnico

Italijanska policija je aretirala mamo dveletnega dečka Marcusa, ki je 18. avgusta v Livornu umrl zaradi grozljivih poškodb, ki jih je utrpel med padcem. Mama je policistom zatrdila, da je deček dvakrat padel s tobogana in se poškodoval.

Policisti njeni zgodbi ne verjamejo

Mati je 17. avgusta poklicala reševalce, da njen sin ni dobro in da se je poškodoval na otroškem igrišču, ko je padel s tobogana. Prihiteli so zdravniki, a je bilo za malčka že prepozno. Obdukcija je pokazala, da je utrpel poškodbe zaradi padca s precej višje višine, kot so visoki tobogani, mamo pa so 1. septembra odpeljali v pripor zaradi suma, da mu je povzročila poškodbe. Zdravniki so ugotovili, da ima malček poškodbe vseh okončin in da to ni posledica padca s tobogana, temveč da ga je vrglo oziroma je padel s stavbe ali stopnic. »Zgodba matere, da je deček padel s tobogana na igrišču, se ni ujemala z dečkovimi poškodbami,« je sporočila policija, navaja Italy24.