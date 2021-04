Mafijca izdali recepti

V Boca Chici je bil kuhar. FOTO: Anton Ostapenko/Getty Images

14 let se je pred roko pravice skrival Francesco Pelle.

Od leta 2014 je bil na begu, saj mu je italijansko tožilstvo očitalo, da je kot pripadnik zloglasne mamilarske združbe 'ndrangheta na Nizozemsko tihotapil kokain. A kot se je izkazalo, jesvoje izogibanje zakonu preživljal dokaj lagodno, med kuhanjem in objavljanjem receptov. V sončni Dominikanski republiki.Boca Chica je bila sedem let njegovo pribežališče in očitno tudi središče kulinaričnega ustvarjanja: 53-letni mafijec je italijanske poslastice objavljal na youtubu, obraza seveda nikoli ni pokazal kameri, a so ga izdale tetovaže na rokah. V Dominikanski republiki je živel z ženo, se je razvedelo, domačinom, med katerimi je zelo številna italijanska skupnost, se še sanjalo ni, da je med njimi preprodajalec mamil, član mafije, povezan tudi z nasilnimi obračuni.Znan jim je bil le kot Marc, ki zelo rad kuha, so povedali po aretaciji, ki jih je pustila odprtih ust. Morda je upal, da bodo oblasti po toliko letih nanj pozabile, a so očitno prežale nanj, dokler se ni spozabil: v enem od videoposnetkov je dvignil roke in usodno razkril tetovaže. Njihove vsebine in zakaj so bile znak za preplah, pristojni pri Interpolu niso hoteli zaupati, a so jim nedvoumno potrdile, da so na pravi sledi in da bo mafijec vsak čas v njihovih rokah.Italijanske oblasti pa so ponosne na še en velik mafijski ulov: v portugalski prestolnici se je namreč skrival šefali, prav tako iz razvpite 'ndranghete. Na begu je bil 14 let in velja za enega najnevarnejših mafijcev zdajšnjega časa. Prijeli so ga na kliniki v Lizboni, kjer so ga zdravili zaradi okužbe s covidom-19. Italijanski boj z mafijo se torej nadaljuje, spomnimo, januarja se je začelo eno največjih sojenj organizirani kriminalni združbi v zgodovini države, na zatožni klopi je več kot 500 obtoženih članov 'ndranghete, ki se bodo morali zagovarjati zaradi umorov, trgovine z drogami, izsiljevanja in pranja denarja, zaslišanja pa naj bi trajala vsaj leto dni.