Kitajska: v enem mesecu 60.000 mrtvih

Po skoraj treh letih izjemno strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa so Kitajske oblasti v začetku decembra tako rekoč čez noč odpravile vse omejitve in življenje se je vrnilo v tirnice, ki so jih ljudje poznali pred začetkom pandemije. A čeprav so si tega dolgo želeli, se je izteklo vse prej kot dobro. Že po nekaj dneh je namreč močno poskočilo število okuženih in obolelih, preostali so se iz strahu pred okužbo začeli samoiniciativno zapirati v domove in življenje je znova obstalo. Mnogo podjetij, gostinskih in drugih obratov je namreč ostalo brez zaposlenih, ki so množično odhajali na bolniški dopust, in delodajalcem ni preostalo drugega, kot da vrata zaprejo.

Tokratni val okužb je močno udaril po starejši populaciji. Med 8. decembrom, ko so oblasti odpravile ukrepe, in 12. januarjem je zaradi covida-19 na Kitajskem umrlo vsaj 59.938 ljudi, večina starih 80 let ali več ter s pridruženimi bolezenskimi stanji. V poročilu, ki so ga objavile oblasti, so še navedli, da je 5503 ljudi umrlo zaradi odpovedi dihal, neposredno povezane z okužbo z novim koronavirusom, pri 54.435 ljudeh pa je smrt nastopila zaradi kombinacije okužbe in druge bolezni. Ker so v omenjeno statistiko vključeni le ljudje, ki so umrli v bolnišnicah, je zelo verjetno, da je v tokratnem valu covid-19 vzel še veliko več življenj.