Kdo je ženska, ki krade na pokopališčih? Oropala tudi otroški grob, vozi bel avto

Medžimurska policija je objavila fotografije tatice s pokopališča, natančneje v Domašincu, ni pa izključeno, da kradla tudi na drugih večnih počivališčih. Policija navaja, da so na tamkajšnjem pokopališču med julijem in septembrom letos zabeležili več tatvin, trikrat se je tatica spravila tudi na otroški grob.

Na pokopališče se je pripeljala z belim avtomobilom

Tako je mamica malega Petra konec avgusta policiji prijavila, da pogrešajo tri kozarce z rožami, ki jih je položila na sinov grob, navaja eMedjimurje.

»Policisti so s pregledom posnetka prve tatvine, opazili žensko, staro okoli 60 let, močnejše postave, svetle polti in svetlih las, ki se je prikradla okoli pokopališča, se ustavila pri grobu pri križu in vzela s Petrovega groba tri velike podolgovate dvojne vrče. Na pokopališče se je pripeljala z belim avtomobilom« še navajajo.