Katargate: odvzemi imunitete in izročitve zaradi korupcije

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evroposlance seznanila s prošnjama za odvzem poslanske imunitete Belgijcu Marcu Tarabelli in Italijanu Andrei Cozzolinu. Postopka za odvzem imunitete je na prošnjo belgijskega tožilstva sprožila že v začetku meseca, zdaj pa ju bo obravnaval pristojni parlamentarni odbor za pravne zadeve. Razloga ni pojasnila, sta bila pa oba evroposlanca omenjena v medijskih poročilih o korupcijskem škandalu glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta.

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi. Škandal je s položaja podpredsednice parlamenta odnesel Grkinjo iz vrst SD Evo Kaili, ki je trenutno v priporu. Nič bolje pa se ne godi italijanski družini Panzeri – nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri je že v priporu, ker naj bi vplival na odločitve Evropskega parlamenta v korist Katarja in Maroka. V središču preiskave je njegova nevladna organizacija Fight Impunity, ki jo je ustanovil leta 2019.

Sodišče v Brescii se je odločilo, da ženo in hčer nekdanjega evroposlanca izročijo Belgiji. FOTO: Reuters

Prav včeraj pa je prizivno sodišče v italijanski Brescii odobrilo izročitev Silvie Panzeri, hčerke Antonia Panzerija. Hči je od decembra lani z materjo Mario Dolores Colleoni v hišnem priporu na svojem domu v Milanu na podlagi evropskega naloga za prijetje. Obe sta osumljeni sodelovanja v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Z omenjeno odločitvijo prizivnega sodišča zoper Silvio Panzeri se je končal prvi krog postopka, ki predvideva premestitev mlade odvetnice v belgijski zapor v mestu Haren, kjer je priprta Kailijeva. Sodišče v Brescii je sicer v začetku januarja že odredilo izročitev njene matere Belgiji. Odvetniki mame in hčere naj bi se pritožili, in sicer zaradi »kritičnih razmer v belgijskih zaporih«.