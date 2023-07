Kapitana jahte, ki je trčila v ribiško ladjo, pridržali

Po ponedeljkovem trčenju motorne jahte in ribiške ladje pri hrvaškem otoku Murter, v katerem je umrla ena oseba, so policisti pridržali 51-letnega kapitana jahte. V nesreči je bilo poškodovanih več oseb, jahta pa je potonila. To je bilo peto trčenje plovil na Jadranu letos.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek zvečer, ko se je jahta z veliko hitrostjo zaletela v ribiško ladjo. V trčenju je umrl 61-letni kuhar z ribiške ladje, več oseb je bilo lažje poškodovanih. Več o tem smo poročali tukaj.

Na jahti je bila med trčenjem družina z dvema otrokoma. Na ribiški ladji pa je bilo devet oseb. Obe plovili sta pluli pod hrvaško zastavo.

Kapitan je kršil predpise

Iz šibeniško-kninske policijske uprave so sporočili, da je 51-letni kapitan jahte resno kršil predpise o varnosti. Po njihovih ugotovitvah je z veliko hitrostjo, neprimerno gostoti prometa in številu vozil na morju, trčil v bočno stran ribiške ladje. Jahta je ob udarcu poškodovala kabino ribiške ladje v predelu kuhinje, kjer je bil 61-letni član posadke.

Proti kapitanu ladje so vložili kazensko ovadbo, danes pa ga bo zaslišal preiskovalni sodnik.

V Jadranskem morju je v tem trenutku okoli 150.000 polovil, je za hrvaško nacionalno televizijo HRT v torek dejal direktor uprave za varno plovbo Siniša Orlić. Skupno so letos zabeležili 282 nesreč na morju, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.