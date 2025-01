Kaos v Beogradu: Turisti razbili hotel, metali kamenje, lomili vse pred seboj. Kaj jih je razjezilo? (VIDEO)

Beograd je bil na silvestrovo poln tujih turistov, a poleg tistih, ki so se dobro zabavali, so prišli tudi drugačni gosti. V hotelu Crown Plaza se je namreč zgodil incident. Skupina turistov z Dunaja je uničila hotel, metala kamenje in lomila vse pred seboj, navaja Blic.

Kaos se je začel po tem, ko so goste opozorili, da je uživanja mamil prepovedano ...

»Nekaj oseb je bilo poškodovanih. Obmetavali so se kamenjem in lomili vse pred seboj,« trdi priča dogodka.

Nihče od zaposlenih v hotelu se ni hotel vmešati v dogajanje, odzvalo so se le varnostniki, a je bilo prepozno. Škoda je bila storjena, silvestrovanje pokvarjeno ...